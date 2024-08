Qui est Asma Jebri, nouvelle ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées ?

Née le 20 juillet 1968 à Siliana, Asma Jebri, la nouvelle ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées est titulaire d’un diplôme « d’Ingénieur des Travaux d’Etat » de l’École Supérieure d’Agriculture de Mateur, en 1992, d’un diplôme de CEA « d’ingénieur spécialisé en Nutrition de la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux – Belgique » en 1995 et de plusieurs certificats de formation de haut niveau dans les domaines du management, du pilotage et du suivi de projets, ainsi que de la conception de programmes publics pour l’emploi.

Asma Jebri a commencé sa carrière professionnelle de 1996 à 2003 dans le secteur privé, dans les domaines de la recherche scientifique, du développement et du contrôle de qualité. En 2004, elle a rejoint le ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, où elle a occupé plusieurs postes jusqu’en 2019, dans les domaines du partenariat et de la coopération avec les organisations professionnelles et les organismes internationaux, ainsi qu’en tant que coordinatrice du Programme d’Appui à la Formation et à l’Insertion Professionnelle « PAFIP »

Entre 2019 et 2022, elle a géré un projet dans le domaine de l’autonomisation économique et sociale et de l’éducation des adultes en Tunisie dans le cadre de la coopération internationale.

Depuis 2022 jusqu’à sa nomination le 25 août en cours en tant que ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, elle a été chargée de la formation professionnelle au Cabinet du ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, où elle a également occupé le poste de Directrice Générale du Partenariat avec l’environnement économique et social et elle a dirigé plusieurs programmes de coopération internationale dans ce domaine.

Asma Jebri a pris officiellement ses fonctions le 26 août en cours succédant à Amel Belhaj Moussa.