L’Institut National de la Météorologie a annoncé dans un bulletin de suivi que le temps, ce mercredi 28 août 2024, sera propice à des pluies temporairement orageuses au nord, localement au centre et dans certaines régions du sud.

Les pluies seront parfois intenses, surtout dans l’après-midi sur les régions ouest du centre, avec des prévisions de cumuls journaliers allant de 20 à 40 mm, accompagnées de chutes de grêle.

Pour la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens, la Protection Civile a recommandé, dans un communiqué d’alerte, de s’éloigner des rives des oueds et des zones sujettes aux crues, d’éviter de traverser les oueds, de se déplacer vers des endroits plus élevés et sécurisés, de vérifier les canaux de drainage des eaux pluviales, et de ne pas toucher aux poteaux électriques ni de se baigner sur les plages.