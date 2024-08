Matchy Matchy : une candidate secoue les réseaux sociaux avec ses vues sur les bikinis et les normes familiales

La récente apparition de la jeune Tunisienne dans l’émission “Matchy Matchy” sur YouTube a suscité une vive controverse sur les réseaux sociaux.

Dans l’épisode, la candidate a fait des déclarations jugées provocatrices par de nombreux Tunisiens. Elle a notamment affirmé que sa mère et elle-même portent des bikinis et se baignent devant leur père sans gêne, qualifiant ceux qui sont choqués de “complexés”. De plus, elle a exprimé son refus que la mère de son futur mari vive avec eux ou passe la nuit chez eux, ajoutant qu’elle préfère se promener en maillot de bain à la maison. Ces propos ont provoqué de nombreuses réactions, certains commentateurs trouvant la manière dont elle s’exprime et ses opinions particulièrement dérangeantes.