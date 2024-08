Deux décès à Sidi Bouzid : la rage transmise par des chiens errants

À Sidi Bouzid, deux décès récents ont été enregistrés en raison de morsures de chiens errants infectés par la rage ou de transmission par d’autres animaux domestiques.

Selon Bachir Saidi, directeur de la santé préventive à l’administration régionale de la santé, 889 cas de morsures de chiens ont été signalés au cours du premier semestre de cette année, par rapport à 1537 cas enregistrés en 2023 sans décès notable. Lors d’une récente réunion régionale à Sidi Bouzid, les autorités ont souligné la nécessité de coordonner les efforts entre les services municipaux et de sécurité pour lutter contre la propagation des chiens errants. Des mesures ont été prises, incluant la mise en place de comités locaux de lutte contre la rage, l’intensification des campagnes de capture des chiens errants, et la création d’un programme d’intervention pour les zones urbaines et les espaces publics afin de protéger les citoyens et réduire les risques liés aux chiens errants.