L’artiste peintre tunisien Sadok Gmach tire sa révérence

Le ministère des affaires culturelles a dans un faire-part publié ce matin regretté la disparition du grand artiste peintre tunisien Sadok Gmach, décédé vendredi 9 août 2024.

Avec une carrière artistique de plus de 50 ans, Sadok Gmach est considéré comme le précurseur de la peinture contemporaine en Tunisie en incarnant un des moments les plus importants de son histoire.

Il a entamé sa carrière d’artiste peintre dans les années soixante, et a été influencé par les peintres français Pierre Boucherle et italien Amedeo Modigliani, ainsi que des peintres tunisiens Yahia Turki, Jalel Ben Abdallah, Ammar Farhat et Zoubeir Turki.

Ayant participé à plusieurs expositions en Tunisie et à l’étranger il a pris part à la formation du groupe artistique, « le Groupe des six » (Najib Belkhodja, Lotfi Larnaout, Nja Mahdaoui, Sadok Gmach, Fabio Roccheggiani et Carlo Carrachi) en 1962 qui a changé radicalement le mouvement artistique tunisien dans les années soixante ; caractérisé par son opposition aux postulats de la génération précédente, ce groupe a lancé l’idée que l’art tunisien peut être important, qu’il peut faire du bruit, et qu’il peut se faire une place sur le plan international.

Adepte de la peinture acrylique, Sadok Gmach propose un univers où le figuratif a toute sa place à travers des scènes de vie, des traditions ou encore des intérieurs colorés et des thématiques dont il puise son inspiration dans ses rencontres, ses émotions mais aussi dans le patrimoine culturel matériel et immatériel et l’histoire de son pays.