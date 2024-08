Tunisie : un nouvel enfant présente les symptômes de la rage !

La professeure Aida Borgi, spécialiste en réanimation pédiatrique à l’hôpital d’enfants de Bab Saâdoun, a récemment signalé une nouvelle infection par la rage en Tunisie. Selon ses informations, un septième cas potentiel est en cours de confirmation dans un hôpital de l’intérieur du pays, où un enfant présente des symptômes caractéristiques de la maladie. Borgi a critiqué le manque de réactivité face à cette situation préoccupante.

Le doyen des médecins vétérinaires, Ahmed Rejeb, a révélé que six personnes étaient décédées et plus de 200 animaux avaient été infectés par la rage au cours des six premiers mois de 2024. Ces chiffres, déjà alarmants, surpassent les données de l’année précédente, où six décès humains et plus de 350 animaux étaient enregistrés. Rejeb a appelé les autorités, notamment le ministère de l’Agriculture, à prendre des mesures urgentes pour contrer cette crise sanitaire.