Pas de rentrée scolaire sans accord des syndicats, avertit le secrétaire général de l’Union des enseignants

Lors d’une conférence de presse, Mohamed El Safi, secrétaire général de l’Union générale de l’enseignement secondaire, a souligné que le dialogue avec le ministère de l’Éducation est complètement bloqué depuis environ trois mois, contrairement aux affirmations de la ministre Slaoui Abbassi.

El Safi a indiqué que la question des enseignants vacataires reste sans solution, exacerbant ainsi la crise dans le secteur éducatif. Il a affirmé qu’aucune rentrée scolaire ne pourra se faire sans passer par les structures syndicales, surtout avec les 7 000 postes vacants pour l’année scolaire 2024-2025 et l’absence de plan clair de la part du ministère pour les combler. En parallèle, les enseignants vacataires organisent aujourd’hui une mobilisation nationale devant les ministères de l’Éducation et des Finances, exigeant des clarifications sur leur avenir et la promulgation d’un décret présidentiel pour régulariser leur situation. El Safi a ajouté que lors de la prochaine réunion administrative prévue pour le 12 août 2024, l’Union examinera ces questions et décidera des actions syndicales nécessaires pour défendre les droits des enseignants et obtenir des solutions adéquates en concert avec les autorités.