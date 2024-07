Le monument historique, le Ribat de Sousse, est dans un état déplorable, révélant une négligence alarmante

Des photos choquantes publiées par des activistes sur Facebook révèlent la détérioration alarmante du Ribat de Sousse, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988.

Ce monument, construit au VIIIe siècle et considéré comme un chef-d’œuvre d’architecture, est désormais entouré de déchets laissés par les vendeurs ambulants de vêtements usagés, qui envahissent le site, notamment autour de l’entrée historique de la porte de Jebli. En outre, des constructions illégales ont été érigées contre les murs du Ribat. Ce site, qui fut un fort construit par Ibrahim ibn al-Aghlab et reconstruit sous le règne de Ziadet Allah Ier, est décrit comme un carré fortifié avec des tours semi-cylindriques et une tour cylindrique. En d’autres pays, de tels monuments attirent des visiteurs du monde entier et accueillent des événements culturels majeurs, mais à Sousse, il semble que l’importance historique du Ribat soit menacée par un manque de conservation approprié et une gestion défaillante du site.