ARP : Audition de la ministre de la famille sur le projet de loi relatif aux congés de maternité et de paternité

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj moussa a indiqué lundi à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) que le projet de loi sur les congés de maternité et de paternité comprend de nouvelles mesures concernant les secteurs publics et privés et la période de congé prénatal.

Au cours d’une séance d’audition par la commission d’organisation administrative, de développement, de digitalisation, de gouvernance et de lutte contre la corruption à ARP sur le projet de loi relatif aux congés de maternité et de paternité, Moussa a souligné que son département, qui a élaboré ce projet de loi selon une approche participative, s’est attaché à élargir les concertations avec les différentes parties intervenantes pour en faire bénéficier les mères travaillant dans les secteurs publics et privés, en consécration du principe d’égalité.

La ministre de la famille a indiqué que ce projet de loi s’applique à tous les agents de la fonction publique et du secteur public, ainsi qu’aux salariés du secteur privé qui sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et à la caisse nationale de sécurité sociale.

Parmi les nouveautés de ce projet de loi figurent le congé prénatal, le prolongement du congé de maternité à 3 mois, le congé de maternité pour la mère ayant accouché d’un enfant mort-né, outre l’augmentation de la durée du congé de paternité et de la période d’allaitement.

A noter qu’au cours des travaux de la commission qui a été présidée par Ridha Delaai, les députés ont débattu des dispositions de ce projet de loi et de ses répercussions positives sur la mère et l’enfant.