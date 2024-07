6 entreprises internationales s’engagent pour la production d’hydrogène vert en Tunisie

Ce lundi, six mémorandums d’entente ont été signés en Tunisie pour la production d’hydrogène vert, sous l’égide de la ministre de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, Fatima Thabet Chebbi, en présence du Secrétaire d’État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchen.

La cérémonie s’est tenue en présence du président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, Samir Majoul, de plusieurs membres du bureau exécutif de l’Union, de diplomates, de représentants des bailleurs de fonds, ainsi que du PDG de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz, Faouzi Taryfa, et du Directeur général de l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie, Fethi El Hanchi.

Les accords ont été conclus avec plusieurs entreprises internationales, dont le consortium britannique-maltais TUNUR, la société norvégienne Aker Horizons, et la société autrichienne Verbund, ainsi que d’autres sociétés britanniques, françaises, jordaniennes, belges et allemandes. Cette initiative vise à mettre en œuvre la stratégie nationale pour l’hydrogène vert et ses dérivés d’ici 2050, en attirant des investissements et en exploitant les ressources nationales. La Tunisie prévoit ainsi de produire 8,3 millions de tonnes d’hydrogène vert d’ici 2050, dont 2,3 millions de tonnes destinées au marché local et 6 millions de tonnes pour l’exportation, avec un investissement total estimé à 120 milliards d’euros. Cette stratégie ambitionne de développer un secteur de l’hydrogène vert dynamique et de renforcer l’industrie tunisienne grâce aux compétences locales.