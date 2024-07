Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

La mer sera agitée au Nord à peu agitée au niveau des autres côtes au courant de cette nuit, a indiqué, dimanche, l’institut national de la météorologie (INM).

Les températures varieront entre 24 et 30 degrés au Nord, au Centre et au niveau des côtes Sud -Est et entre 31 et 35 degrés dans le reste du pays .

Le vent soufflera de secteur Est relativement fort localement près des côtes Nord et au sud et sera faible à modéré, ailleurs.

Le ciel sera dégagé à peu nuageux cette nuit sur la plupart des régions.