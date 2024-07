Succès de la coopération tuniso-algérienne : l’incendie à la frontière est maîtrisé

Les services de protection civile tunisiens et algériens, en collaboration avec des bénévoles et d’autres organismes publics, ont maîtrisé un incendie qui s’est déclaré après-midi de dimanche dans la région de “El Hadib” à la frontière entre la délégation de Ghardimaou et l’Algérie.

L’incendie a détruit environ un demi-hectare de forêt, selon le directeur régional de la protection civile à Jendouba. Les équipes de protection civile, soutenues par leurs homologues algériens, continuent de refroidir les zones touchées et de surveiller les foyers résiduels pour éviter toute reprise. Par ailleurs, les équipes de protection civile d’El Ayad et de Tabarka ont réussi à éteindre deux petits incendies plus tôt dans la journée, sans enregistrer de pertes humaines ni de dommages aux habitations ou au bétail, mis à part quelques arbres et broussailles. Cependant, les résidents de la région d’Oulad Yahya à Tabarka expriment leurs craintes face à l’éventuelle propagation du feu dans la zone de “Zagha”, surtout avec la présence de vents forts et l’intensification des flammes.