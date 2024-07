Le ministère de l’éducation lance un Sondage en ligne

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a lancé vendredi un sondage en ligne sur les attentes et les aspirations des parents à l’égard des services de garderie d’enfants en milieu scolaire.

Le sondage comprend un certain nombre de questions relatives à la qualité, à l’évaluation, aux heures d’ouverture et de fermeture, à la localisation, au suivi scolaire, au soutien psycho-social, et à la communication avec les parents, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Il s’inscrit dans le cadre des efforts visant à réglementer davantage et à améliorer la qualité des services dans les garderies scolaires.

Le ministère a appelé les parents à participer massivement au sondage et à exprimer leurs suggestions et opinions sur les services fournis dans les garderies et leurs aspirations afin de les inclure dans l’élaboration du nouveau cahier des charges, rappelant qu’il a déjà entamé la révision du cahier des charges publié le 24 mars 2006 en coordination avec les parties concernées dans le secteur.