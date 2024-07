Les pastèques de Kairouan saines : l’union régionale dénonce les rumeurs

Le président de l’Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche de Kairouan, Moueldi Ramadan, a assuré, le mardi 23 juillet 2024, que la récolte de pastèques est totalement saine et propre à la consommation, réfutant les rumeurs selon lesquelles les produits auraient été endommagés par des produits chimiques et des engrais.

Ramadan a précisé que l’utilisation d’engrais est une pratique normale pour favoriser la croissance des plantes et des fleurs, et a nié l’emploi de “l’eau de batterie”, comme certains l’affirmaient. Il a également souligné que les fausses informations concernant le danger des pastèques pour la santé des consommateurs ont causé des pertes importantes aux producteurs et une chute significative des prix. En réponse, l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche a commencé à déposer des plaintes contre les auteurs de ces rumeurs.