Coopération technique : 1493 Tunisiens recrutés à l’étranger au premier semestre 2024

Le nombre des tunisiens qui ont été recrutés à l’étranger dans le cadre de la coopération technique au cours du premier semestre de l’année 2024 a atteint 1493, selon un communiqué publié sur le site officiel de l’agence tunisienne de coopération technique (ATCT).

L’ATCT a reçu 78 offres d’entreprises étrangères souhaitant recruter des compétences tunisiennes. Dans ce cadre 19 entretiens ont été effectués dont 12 au siège de l’agence, 3 à distance et 4 épreuves écrites.

Les recrutements ont touché le secteur de la santé qui a occupé la plus grande part avec 650 cadres médicaux et paramédicaux, suivi du secteur de l’éducation avec 171 personnes recrutées, de l’administration 164, de l’industrie 125, ainsi que 136 personnes recrutées dans les secteurs de la culture et des sports, selon l’ATCT.

Par ailleurs, l’Allemagne et le Canada ont occupé la première place en matière de recrutement des compétences tunisiennes au cours du premier semestre de 2024 avec 325 tunisiens recrutés en Allemagne, 325 recrutés au Canada et 172 en France.

Le nombre des personnes recrutées dans les pays arabes et européens s’élève respectivement à 364 et 361, alors que 59 compétences ont été recrutées dans les pays africains et 15 dans les organisations internationales et régionales.

Dans le cadre de la coopération triangulaire et la coopération sud-sud, l’ATCT a envoyé 13 experts à la Jordanie et la Guinée et organisé des visites d’études, des sessions de formation et des ateliers pour 94 cadres de pays Africains et Arabes en vue d’échanger les expériences et de bénéficier de l’expérience tunisienne en matière de développement.