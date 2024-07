Election présidentielle 2024 : L’ISIE met à la disposition des électeurs les formulaires de parrainage

l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a mis à la disposition de tous les électeurs tunisiens les formulaires de parrainage des citoyens desirant présenter leur candidature à l’élection présidentielle 2024 et ce, sur son site officiel et sur ses pages officielles sur les réseaux sociaux ainsi que dans les sièges régionaux et locaux de l’instance à l’intérieur du pays, et auprès des missions diplomatiques et consulaires tunisiennes à l’étranger.

Dans un communiqué, l’ISIE a précisé que l’électeur parrain doit remplir le formulaire soigneusement, le remettre au candidat ou à son équipe chargée de collecter les parrainages, afin de l’inclure ensuite dans son dossier de candidature à l’instance, durant la période d’acceptation des candidatures. Pour obtenir plus d’informations, l’ISIE met à la disposition des personnes interessées le numéro 1814.

Jusqu’à dimanche, 21 juillet 2024, 84 personnes, dont le président de la République Kaïs Saïed, et des personnalités représentant les scènes politique, médiatique et artistique ainsi que des militants de la société civile et des Tunisiens résidents à l’étranger, ont retiré les formulaires de parrainages relatifs à l’élection présidentielle, selon la liste publiée sur le site de l’ISIE.

Le candidat à l’élection présidentielle, prévue le 6 octobre 2024, doit présenter des parrainages émanant de 10 députés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ou du Conseil national des régions et des districts, ou de 40 présidents des conseils des collectivités locales élus, ou encore de 10 mille électeurs inscrits et répartis sur au moins 10 circonscriptions électorales législatives, avec un minimum de 500 électeurs par circonscription.

Le dépôt des candidatures sera ouvert à partir de lundi 29 juillet 2024 à 8h jusqu’à mardi 6 août 2024, à 18h.