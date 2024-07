Assassinat d’une députée ukrainienne par balles

Irina Farion, une ancienne députée nationaliste ukrainienne et ardente défenseure de la langue ukrainienne, est décédée après avoir été abattue à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, comme l’ont annoncé les autorités. Dans un message publié sur Telegram, la police nationale ukrainienne a indiqué qu’elle avait succombé à ses blessures à l’hôpital suite à une tentative d’assassinat. Le maire de Lviv, Andriy Sadovyi, a dénoncé cet acte ignoble en déclarant qu’il n’y avait aucun endroit sûr en Ukraine. Le parquet ukrainien a confirmé que l’attaque s’est produite le soir du vendredi 19 juillet 2024, lorsque Farion a été grièvement blessée à la tête par des tirs d’un individu non identifié. Irina Farion, une ancienne députée nationaliste ukrainienne et ardente défenseure de la langue ukrainienne, est décédée après avoir été abattue à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, comme l’ont annoncé les autorités. Dans un message publié sur Telegram, la police nationale ukrainienne a indiqué qu’elle avait succombé à ses blessures à l’hôpital suite à une tentative d’assassinat. Le maire de Lviv, Andriy Sadovyi, a dénoncé cet acte ignoble en déclarant qu’il n’y avait aucun endroit sûr en Ukraine. Le parquet ukrainien a confirmé que l’attaque s’est produite le soir du vendredi 19 juillet 2024, lorsque Farion a été grièvement blessée à la tête par des tirs d’un individu non identifié.