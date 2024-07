L’UNRWA peine à contenir la propagation des maladies à Gaza

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a déclaré mercredi qu’elle peinait à prévenir la propagation des maladies au sein des populations déplacées dans la bande de Gaza.

“Les températures élevées, la surpopulation grave, le manque d’eau, et une grave pénurie de produits nécessaires d’hygiène personnelle et de nettoyage, tels que le savon, let les désinfectants, entraînent une augmentation des infections de la peau et des contaminations bactériennes dans les populations déplacées”, a rapporté l’UNRWA sur la plateforme de médias sociaux X.

Cette agence de l’ONU a indiqué qu’elle déployait de grands efforts pour contrôler la propagation de cette infection et prévenir l’aggravation des cas similaires par le biais de ses centres de santé, en dépit de ses ressources limitées et du manque de traitements dans ses entrepôts.

L’agence a souligné la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza aussi vite que possible.

Au cours des dernières 24 heures, l’armée sioniste a abattu 81 Palestiniens et en a blessé 198 autres, portant le bilan total à 38.794 martyrs et 89.364 blessés depuis l’éclatement de la guerre sioniste contre Gaza , a rapporté mercredi l’autorité sanitaire de Gaza dans un communiqué.