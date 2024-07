La protection civile participe à l’extinction d’un incendie sur le sol algérien

Une équipe relevant de la protection civile de Jendouba a participé, mardi soir, avec la potection civile algérienne, à l’extinction d’un incendie qui s’est déclaré dans une forêt sur le territoire algérien, précisément sur la ligne frontalière au niveau de Bayadha, à Ghardimaou, ce qui a empêché les flammes de se propager dans le sol tunisien, a indiqué le porte-parole de la protection civile dans un communiqué.

Un camion et un véhicule d’extinction des feux relevant de la protection civile ainsi qu’un camion d’extinction relevant de la direction des forêts ont été envoyés pour participer à maîtriser l’incendie, selon la même source.

La Tunisie et l’Algérie sont liées par un accord de coopération dans le domaine de la protection civile qui remonte à 1985.

En janvier dernier, une commission technique mixte tuniso-algérienne dans le domaine de la protection civile s’est réunie à Tabarka où des équipes de protection civile tunisiennes et algériennes ont participé à des opérations blanches de lutte contre les incendies dans les forêts dans les gouvernorats de Souk Ahras et Tébessa en Algérie.

Des rapports médiatiques avaient indiqué que le but de cette collaboration était de développer les capacités de la protection civile des deux pays et de mettre en oeuvre les recommandations de la commission technique mixte pour renforcer la sécurité des citoyens des deux pays et faire face aux défis humanitaires et environnementaux.