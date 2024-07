Candidature de Dhaker Lahidheb : 12 millions de vélos pour un avenir écologique

Le docteur Dhaker Lahidheb a annoncé, lundi 15 juillet 2024, sa candidature à l’élection présidentielle, motivé par son engagement envers les affaires publiques en Tunisie et à l’étranger.

Son projet de candidature, mûri depuis fin 2023, reflète son désir de proposer une alternative indépendante, loin de son ancien parti, le Courant démocratique. Lors de son intervention dans l’émission “Le Grand Express” sur Express FM, Lahidheb a détaillé les grandes lignes de son programme, mettant l’accent sur les réformes économiques et sociales avant tout. Il a dénoncé l’impasse politique actuelle et le climat de peur qui règne, tout en appelant à un retour à un système présidentiel aux pouvoirs réduits. Parmi ses initiatives phares figure un ambitieux projet de 12 millions de vélos pour les déplacements urbains, sous le slogan “Tunisie au cœur… État intelligent et juste”. Il a également souligné l’importance de la société civile et des institutions solides, et a affirmé avoir déjà obtenu 3 000 parrainages, misant sur une campagne électorale virtuelle respectueuse de l’environnement.