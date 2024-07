Retrait du marché de vêtements pour femmes en Algérie en raison de substances toxiques

Les autorités algériennes ont commencé à retirer du marché des vêtements pour femmes portant une marque commerciale chinoise spécialisée dans la vente en ligne, car ils causent le cancer, l’asthme et d’autres maladies.

Selon ce que rapporte le journal algérien El Chourouk, la direction du commerce de la wilaya d’Oran, en coordination avec les autorités sécuritaires, a entamé des opérations de retrait larges et complètes de tous les produits de cette marque trouvés exposés, commercialisés, distribués ou vendus, après avoir prouvé qu’ils contiennent des substances toxiques et illégales.

Ces substances toxiques entraînent des maladies graves si elles sont inhalées, touchées directement ou en contact avec la peau.

Selon un bilan préliminaire, les forces de sécurité ont saisi 139 pièces de robes de différentes tailles et modèles, tissées avec des fibres contenant un pourcentage élevé de substances chimiques nocives pour la santé et vendues à des prix très réduits dans un centre commercial.

Selon Hadj Ali Abdelhakim, coordinateur général de la protection des consommateurs à Oran, des analyses effectuées sur des échantillons de vêtements de cette entreprise ont confirmé les avertissements des militants appelant à l’interdiction de leur acquisition, en raison des nombreux risques pour la santé qu’ils posent aux utilisateurs et aux personnes exposées aux effets des substances toxiques utilisées dans leur fabrication.

Abdelhakim a expliqué qu’il s’agit de composés chimiques dangereux et illégaux, connus sous le nom de “formaldéhyde”, utilisés à l’origine dans les processus de momification, la fabrication de la colle et d’autres utilisations non liées aux cellules vivantes, et qui causent le cancer lorsqu’ils sont inhalés ou en contact avec la peau.