Nuit chaude en perspective : les températures atteindront 37 degrés

Cette nuit, les températures oscilleront entre 24 et 28 degrés dans les régions côtières, et entre 30 et 34 degrés dans les autres zones, atteignant jusqu’à 37 degrés dans les régions du sud et du sud-ouest.

Selon les données publiées par l’Institut National de la Météorologie dimanche soir, le ciel sera peu nuageux dans la plupart des régions et la mer sera peu agitée à localement agitée sur les côtes orientales. Les vents souffleront du secteur nord au nord et du secteur est au centre et au sud, étant relativement forts près des côtes orientales et dans le sud avec des tourbillons de sable locaux, et faibles à modérés dans les autres régions.