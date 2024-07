Scandale du phosphate en Tunisie : mandats de dépôt pour un ancien ministre, des hauts responsables et des hommes d’affaires

La Chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès de la Cour d’appel de Tunis a émis des mandats de dépôt contre un ancien ministre de l’Industrie, un ancien directeur général de la Compagnie des Phosphates de Gafsa, ainsi que trois hommes d’affaires actifs dans le domaine du transport de phosphates, dont un ancien député du parlement dissous.

Ces individus, ainsi que d’autres suspects, ont été renvoyés devant la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière du tribunal de première instance de Tunis. L’affaire porte sur un contrat concernant l’extraction et le transport de plus de 600 000 tonnes de “phosphate purifié” de la mine de Meknassy, suite à une plainte déposée par l’Observatoire de Surveillance. Les accusations incluent l’exploitation de la fonction publique pour des gains personnels ou pour autrui, la mise en danger de l’administration, et la falsification de documents officiels. Le tribunal a décidé d’incarcérer l’ancien ministre de l’Industrie, l’ex-directeur général de la Compagnie des Phosphates de Gafsa, et un homme d’affaires impliqué dans le transport de phosphates.