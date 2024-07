Chaleurs records en juillet : la Tunisie en zone rouge foncé !

Le climatologue Hamdi Hachad a déclaré lors de l’émission “Midi Show” sur les ondes de la radio Mosaïque FM, que le mois de juillet en cours est le 13e mois consécutif où les températures atteignent des niveaux record, bien au-dessus des normales saisonnières. Il a révélé que les températures enregistrées le 6 juillet dans le monde étaient les plus élevées depuis des siècles et que l’année 2023 est la plus chaude jamais enregistrée, selon les évaluations des institutions spécialisées en climatologie. Hachad a souligné que plusieurs pays, y compris la Tunisie, sont désormais classés dans la catégorie rouge foncé. Cette hausse des températures a des répercussions sur la vie quotidienne, comme la demande accrue en électricité, impactant les coûts pour l’État et les citoyens, ainsi que sur les ressources en eau nécessaires pour les besoins quotidiens. Pour atténuer ces effets, il a insisté sur l’importance de trouver des sources d’énergie propres et renouvelables, de sécuriser et d’améliorer la qualité des ressources en eau, et de mener des campagnes de sensibilisation sur les dangers des changements climatiques.