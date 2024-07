Des inventrices tunisiennes remportent la troisième place au concours des jeunes inventeurs européens

Le Bureau européen des brevets a décerné ce mardi 9 juillet 2024, la troisième place de la compétition des jeunes inventeurs au quatuor tunisien composé de Khawla Ben Ahmed, Ghofrane Ayari, Salima Ben Temim et Sirine Ayari.

L’équipe a reçu une récompense de 5000 euros pour leur travail novateur sur le système de contrôle intelligent des fauteuils roulants, qui a considérablement amélioré la mobilité des personnes à besoins spécifiques. Parmi les trois finalistes, la scientifique néerlandaise Rochelle Niemijer a remporté la première place et 20000 euros, tandis que l’inventeur ukrainien Valentin Vrishka a obtenu la deuxième place avec 10000 euros. Le système “Movobrain” développé par l’équipe tunisienne permet de contrôler les fauteuils roulants par des signaux cérébraux, la voix, les expressions faciales ou une simple touche sur un smartphone. Il offre également aux assistants et aux soignants la possibilité de suivre la position du fauteuil et l’état de la batterie du téléphone de l’utilisateur, ainsi que de recevoir des notifications et des alertes. Ce système répond à deux objectifs de développement durable des Nations Unies : le troisième, relatif à la bonne santé et au bien-être, et le dixième, visant à réduire les inégalités.