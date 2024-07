Climat : Juin 2024, le mois de juin le plus chaud jamais enregistré

Juin 2024 a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, marquant le 13ᵉ mois consécutif de températures record, selon le service climatique européen Copernicus.

La température moyenne du globe en juin 2024 a été de 16,66 degrés Celsius, soit 0,67 °C de plus que la moyenne des 30 dernières années pour ce mois et 0,14 °C de plus que le record du mois de juin le plus chaud, établi un an plus tôt.

Juin 2024 est également le 12ᵉmois consécutif où la température mondiale a dépassé de 1,5 degré Celsius celle de l’ère préindustrielle.

Selon Copernicus, la chaleur du mois de juin a surtout frappé le sud-est de l’Europe, la Turquie, l’est du Canada, l’ouest des États-Unis et le Mexique, le Brésil, le nord de la Sibérie, le Moyen-Orient, le nord de l’Afrique et l’ouest de l’Antarctique.

Le mois de juin a également été le 15ᵉ mois consécutif au cours duquel les océans, qui représentent plus des deux tiers de la surface de la Terre, ont battu des records de chaleur, selon les données de Copernicus. D’après les scientifiques, la majeure partie de cette chaleur est due au réchauffement à long terme provoqué par les gaz à effet de serre émis par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel.

« Si ces températures record persistent, 2024 pourrait être plus chaude que 2023, l’année la plus chaude jamais enregistrée, mais il est trop tôt pour le dire », a déclaré Julien Nicolas, climatologue principal de Copernicus