Tunisie – ARP : Séances plénières mardi et mercredi

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) tient, mardi, une séance plénière consacrée à l’examen de deux projets de loi.

Il s’agit du projet de loi amendant et complétant des dispositions du Code des plaidoiries et sanctions militaires et du projet du loi relatif à de la convention de garantie à la première demande conclue le 31 janvier 2024 entre la République tunisienne et la Banque Africaine de Développement (BAD) et relative au crédit accordé à l’Office National de l’Assainissement, indique un communiqué de l’ARP.

Le Parlement tiendra, également, mercredi, une séance plénière consacrée à des questions orales qui seront adressées au ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche, ajoute le communiqué.