Kais Saied s’entretient avec le président de la Fondation Fidaa

Le président de la République Kais Saied, a souligné vendredi, lors de son entretien au Palais de Carthage, avec Ahmed Jaafar, président de la Fondation Fidaa, “la noble mission confiée à cette fondation relevant de la présidence de la République.

Selon un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat a également, mis l’accent sur le devoir qu’incombe à la communauté nationale de prendre en charge les victimes des attentats terroristes parmi les forces de l’ordre, les agents de la douane ainsi que les martyrs et les blessés de la Révolution, notant l’importance de remédier aux lacunes du décret du 9 avril 2022 portant création de cette institution.

Il a en outre fait remarquer que la Tunisie n’oubliera jamais ses héros, ni leurs familles et continuera à s’occuper d’eux et de tous ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté et la dignité et pour le maintien de la sécurité et de la stabilité dans le pays.