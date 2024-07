Un gardien de la Ligue 1 tunisienne rejoint l’Italie par une traversée clandestine !

Selon les informations obtenues par Mosaïque FM, Yassine Rahimi, le gardien de but du club de football tunisien Avenir Sportif de Soliman, a franchi clandestinement les frontières maritimes pour rejoindre l’Italie.

Âgé de 26 ans, Rahimi a confirmé son arrivée sur les côtes italiennes après un périple migratoire non régulier de plus de 20 heures. Le gardien de but a justifié son choix de tenter la “harga” par son désir de trouver de meilleures conditions de vie et d’améliorer sa situation sociale. Il a ajouté qu’il avait souffert d’injustices dans sa carrière sportive malgré ses efforts et sa confiance en ses capacités. Rahimi prévoit de rejoindre une équipe italienne et est déterminé à s’imposer sur le plan footballistique et à améliorer sa situation financière, comme il l’a affirmé lors d’un appel téléphonique avec Khaled El Harguem, correspondant de Mosaïque FM.