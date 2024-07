Douane : saisie de bijoux en or et de prêts à porter de contrebande

Des bijoux en or et des prêts à porter de contrebande, d’une valeur totale estimée à 941 mille dinars ont été saisis par les services de la Garde Douanière à Sousse, Mahdia et Monastir, annonce, jeudi, la Direction générale des douanes, dans un communiqué.

A Mahdia, la garde douanière a saisi, dans l’un des boutiques de la région, une quantité de bijoux en or sans documents de traçabilité, d’une valeur estimée à 109 mille dinars tunisiens, a ajouté la même source, précisant que les bijoux saisis seront soumis au bureau de la Garantie de Tunis, pour effectuer les tests nécessaires.

De même, une brigade de la garde douanière de Sousse a saisi 1.879 grammes de bijoux en or de contrebande, d’une valeur estimée à 432 mille dinars, et dont le propriétaire ne disposait d’aucun document prouvant la légalité de leur détention.Le ministère public a ordonné de rédiger un procès-verbal et de placer le suspect en garde à vue.

Dans la région de Monastir, une brigade de la garde douanière a saisi 9000 pièces de prêt à porter de contrebande, d’une valeur de 400 mille dinars.