Un prêtre hindou s’est fait passer pour un “Dieu sur Terre”, accusé de crimes affreux et de viol !

Un prêtre hindou de 68 ans, Raginder Kalia, est poursuivi pour un montant allant jusqu’à 8 millions de livres sterling par d’anciennes élèves qui l’accusent de s’être fait passer pour un “dieu sur terre” afin de les abuser sexuellement et de les exploiter financièrement.

Selon les plaintes, il aurait affirmé pouvoir guérir les malades et accomplir des miracles, manipulant ses adeptes par des démonstrations trompeuses. Accusé d’avoir exercé une influence injustifiée, Kalia aurait abusé sexuellement de quatre femmes pendant des décennies, les soumettant également à du travail non rémunéré et les forçant à lui verser de grosses sommes d’argent. Bien qu’il nie toutes les allégations, l’affaire, qui se déroule actuellement devant la Haute Cour de Londres, soulève des questions sur la manipulation mentale et l’exploitation sous couvert de spiritualité.