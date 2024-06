Jendouba : Les estivants dénoncent la dégradation environnementale et des services à Tabarka

Un nombre d’estivants ont exprimé dimanche leur mécontentement face à la dégradation de la situation environnementale et des plages, ainsi que la qualité des services dans la ville de Tabarka, qui pourraient selon eux “impacter le bon déroulement de l’activité touristique dans cette ville balnéaire”.

Photos et images à l’appui, ils ont dénoncé certains phénomènes liés au manque de propreté et d’hygiène dans les plages, les rues et routes principales, et les espaces publics à l’entrée de la ville de Tabarka du côté d’Ain Drahem ou de Tunis.

Les estivants ont également déploré l’absence de douches et d’équipements sanitaires dans la plupart des plages de Tabarka et des panneaux d’interdiction de baignade malgré la présence des nageurs- sauveteurs, appelant à la nécessité d’intervenir en urgence pour trouver des solutions à cette situation et sauver la saison touristique dans cette région.

A cette occasion, le commissaire régional du tourisme Issa Marouani a affirmé que les travaux d’aménagement de la route menant au fort Génois de Tabarka démarrent prochainement après parachèvement des études techniques de ce projet, dont les coûts sont estimés à 1,5 millions de dinars, ajoutant qu’une réunion se tiendra demain lundi, consacrée à l’évaluation de la situation des plages à Tabarka.

Il a indiqué que le taux de réservation dans les unités hôtelières à Tabarka a enregistré une hausse remarquable, appelant à la nécessité de régulariser la situation des établissements hôteliers fermés (3)

Pour sa part le secrétaire général chargé de la gestion des affaires municipales à Tabarka, Hédi Dellai qui a été récemment nommé dans ses fonctions, a souligné que plusieurs campagnes de propreté démarrent demain lundi au niveau des rues et des entrées de la ville, notant l’absence de projets visant l’installation de douches sur les plages, à l’exception du projet du Fort Génois qui sera aménagé et doté d’électricité et d’équipements sanitaires.