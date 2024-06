Tunisie : le groupe chinois BYD prêt à investir dans les énergies renouvelables et la mobilité électrique

Lors d’une rencontre avec la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chaïbou, tenue le samedi 29 juin 2024, le directeur général pour la région Moyen-Orient et Afrique du groupe chinois “BYD”, spécialisé dans la fabrication de voitures, motos, bus électriques et de batteries rechargeables, ID Hyung, a exprimé son intérêt à investir en Tunisie.

Ce géant industriel, présent dans plus de 40 pays et employant environ 600 000 personnes, souhaite développer le secteur de la mobilité électrique en Tunisie et proposer des solutions intelligentes dans le domaine des énergies renouvelables. Le groupe “BYD” est reconnu comme le deuxième plus grand fabricant mondial de batteries rechargeables.