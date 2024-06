Drame à Gafsa : une femme immolée par son mari !

Le tragique incident survenu à Gafsa ce samedi matin a bouleversé la région, où un homme a délibérément immolé son épouse après une dispute.

Versant de l’essence sur elle, il a déclenché un incendie qui a gravement brûlé la victime, la laissant avec 80% de son corps consumé par les flammes. Transportée en urgence à l’hôpital régional, la femme lutte désormais pour sa vie, tandis que cet acte effroyable souligne une fois de plus le fléau persistant des féminicides et des violences conjugales en Tunisie. Face à cette montée alarmante, l’Association tunisienne des femmes démocrates et d’autres organisations ont intensifié leurs appels aux autorités pour une action immédiate et décisive visant à protéger efficacement les femmes contre de tels actes barbares.