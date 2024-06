Catastrophe à Bou Salem : canal d’irrigation en panne, une cité et plusieurs hectares inondés !

En raison d’une défaillance survenue sur le canal d’irrigation de la région de Brahmi, sur la route régionale 58 reliant Bou Salem à Jendouba via Brahmi et Bulla Regia, l’eau a inondé des hectares de champs et plusieurs habitations dans la région.

Ce bris, survenu vendredi 28 juin 2024, a entraîné un flux d’eau important, obstruant la route et inondant les zones agricoles environnantes. Les équipes de la protection civile de Jendouba, alertées par la délégation régionale de développement agricole, ont déployé des équipements spécialisés et des bulldozers pour détourner l’eau vers les oueds voisins. Un plongeur de la protection civile de Béja a été mobilisé pour fermer la vanne principale sous haute pression, prenant toutes les précautions nécessaires. Shérifa Belaili, présidente de l’Union locale de l’agriculture et de la pêche de Bou Salem, a confirmé que l’incident a endommagé environ 12 hectares de terres agricoles et plusieurs entrepôts de fourrage.