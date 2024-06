Prévisions caniculaires : températures extrêmes jusqu’à 47°C en Tunisie

Les températures connaîtront une hausse significative aujourd’hui, jeudi, dépassant les moyennes saisonnières.

Elles atteindront entre 32 et 36 degrés dans l’extrême nord et sur les côtes orientales, et varieront entre 39 et 45 degrés dans le reste du pays, atteignant localement 47 degrés dans le sud-ouest avec des vents chauds connus sous le nom de “chergui”, selon le bulletin du suivi de l’Institut national de météorologie. La mer sera agitée à très agitée dans le nord et peu agitée à agitée sur les autres côtes. Le ciel sera généralement dégagé, devenant partiellement nuageux dans le nord et le centre l’après-midi. Les vents souffleront de secteur est dans le nord et de secteur sud dans le centre et le sud, devenant assez forts sur les côtes nord et les hauteurs, et faibles à modérés ailleurs, se renforçant localement sur les côtes orientales dans l’après-midi.