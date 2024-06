Chaleur persistante ce soir avec des températures atteignant 36°C

Selon les données publiées par l’Institut National de la Météorologie, les températures de la soirée du jeudi 27 juin 2024 varieront entre 22 et 28 degrés dans le nord, le centre et le sud-est, et entre 30 et 34 degrés dans le sud-ouest, atteignant 36 degrés dans l’extrême sud.

Le ciel sera partiellement nuageux dans la plupart des régions, avec des nuages localement denses sur les hauteurs du nord-ouest. Les vents souffleront du secteur sud dans le nord et le centre, et du secteur est dans le sud, avec une intensité relativement forte dans la région de Sers et modérée à faible ailleurs.