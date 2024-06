Tunisie : Hausse remarquable des températures attendue jeudi

Les températures enregistreront une hausse remarquable, jeudi, dans la plupart des régions du pays. Elles dépasseront les moyennes saisonnières de 7°C à 13°c, alerte l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi.

Les maximales oscilleront entre 39°c et 45°c et peuvent atteindre localement 47°c dans le sud-ouest. Elles varieront entre 32°c et 36°c dans l’extrême nord et les côtes de l’est.

Le mercure devrait descendre à partir du vendredi 28 juin courant dans la plupart des régions, à l’exception du sud-ouest où les températures resteront élevées. Il devrait remonter de nouveaux ce weekend. Un vent de canicule sera également enregistré.