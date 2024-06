Football – Coupe de Tunisie 2023-2024 (Demi-finales) : Duel attrayant à Bizerte.. suspense au Zouiten

Quatre clubs disputeront, mercredi, les demi-finales de la coupe de Tunisie de football, édition 2023-2024, avec l’ambition d’atteindre la finale prévue dimanche prochain au stade Hamadi Agrébi de Radès, dans l’objectif de remporter le trophée et décrocher un billet pour la coupe de la Confédération africaine.

La première demi-finale opposera, au stade 15 octobre de Bizerte, le Club Africain, deuxième équipe la plus titrée dans cette compétition avec 13 sacres, au CA Bizertin, triple vainqueur de l’épreuve dont la dernière consécration remonte à 2013, dans un match ouvert et indécis.

La formation clubiste, dirigée par le doyen des entraîneurs tunisiens, Faouzi Benzarti, effectuera son 4e déplacement consécutif dans cette édition de la coupe avec l’objectif de rééditer la performance de 2017-2018, lorsqu’elle avait éliminé les cabistes aux tirs au but, sur la même pelouse et au même stade de la compétition.

Le club de Bab Jedid qui avait éliminé dimanche l’US Monastir chez elle, voit désormais gros et espère disputer une 28e finale pour faire oublier ses déboires en championnat et notamment un 6e et dernier rang au classement du groupe play-off, très frustrant pour ses supporters.

Il doit néanmoins composer avec des absences de taille, à savoir le Nigérian Kingsley Eduwo, Houcemeddine Souissi et Ameur Omrani, suspendus, et Ali Amri, blessé.

En face, le CA Bizertin mise, quant à lui, sur l’avantage du terrain pour décrocher son billet pour une 7e finale de son histoire et nourrir l’espoir de remporter un quatre sacre qui marquera son retour aux compétitions africaines depuis 2013.

Après avoir assuré leur maintien en Ligue 1 (2es du groupe play-out), les protégés de Maher Kanzari auront à cœur de remporter la coupe. Ils leur faudra, néanmoins, montrer un meilleur visage que celui affiché, vendredi, face au Sporting Club de Ben Arous en quarts de finale, et une victoire acquise dans le temps additionnel de la deuxième séance des prolongations. Le retour de ses joueurs étrangers Abdou Seydi, Alassane Kanté, Ibrahima Sissoko et Youssef Falahi, absents lors du dernier match, pourra donner plus d’équilibre à l’équipe et apporter des solutions dans les différents compartiments.

La deuxième affiche des demies mettra aux prises l’Olympique de Béja, tenant, au Stade Tunisien, sur la pelouse du stade Chedly Zouiten.

Et en accordant, une fois encore, à l’O. Béja l’avantage de recevoir, le tirage au sort a condamné le Stade Tunisien à un 4e déplacement de suite, même si cette fois-ci, il ne sera pas très loin de chez lui.

Les deux équipes ont démontré leurs qualités offensives lors des précédents tours, l’équipe de la capitale du sucre ayant marqué 8 buts tandis que l’attaque du club du Bardo en a inscrit 13, avec une moyenne de plus de 4 buts par match.

Ce match sera la troisième confrontation entre les deux formations cette saison après celles disputées lors de la première phase du championnat et remportées par les Stadistes sur le score de 3-0 et 1-0.

Malgré cet avantage moral, les hommes de Hamadi Daou restent conscients que cette demi-finale sera particulièrement disputée face à un adversaire en nette progression depuis l’arrivée du coach Imed Ben Younes. Les Béjaois avaient terminé leaders du groupe play-out.

Ainsi, entre une équipe de Béja à la recherche d’une 6e finale de son histoire en vue d’une quatrième consécration, et une formation stadiste qui vise une 11e qualification en finale pour renouer avec Dame Coupe pour la première fois depuis 2004, aucun pronostic ne peut être avancé pour ce duel qui s’annonce ouvert et passionnant.