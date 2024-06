UNRWA : Priver 39 000 lycéens de Gaza de passer leurs examens est « horrible et triste »

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), a déclaré dimanche que « priver d’examens 39 000 lycéens de la bande de Gaza et plus d’un demi-million d’enfants d’éducation sur une période de 8 mois est horrible et triste » rapporte l’agence de presse Wafa.

C’est ce qui ressort d’un communiqué de presse du directeur de la planification de l’UNRWA, Sam Rose, diffusé par l’UNRWA sur son compte sur la plateforme « X ».

Rose a ajouté : « Priver d’examens 39 000 lycéens de la bande de Gaza ajoute une autre dimension à notre tristesse ».

Il a également souligné que “plus d’un demi-million d’enfants dans la bande de Gaza sont privés d’éducation dans une période de 8 mois”.

Le responsable de l’ONU a poursuivi : “Il est horrible que ces enfants, par-dessus tout, soient privés de la possibilité d’apprendre”.