Kinda Allouche annonce son traitement contre le cancer du sein

L’actrice Kinda Allouche a révélé qu’elle souffrait d’un cancer du sein depuis un an et un mois, ajoutant qu’elle avait reçu la nouvelle avec calme et qu’elle suivait un traitement jusqu’à présent.

Lors d’une interview avec l’animatrice Mona El Shazly sur son podcast, Kinda Allouche a déclaré qu’après neuf mois d’allaitement de son fils Karim, elle avait remarqué un problème à l’un de ses seins et qu’après avoir consulté, elle avait découvert qu’elle avait plus d’une tumeur maligne. Elle a réagi à la nouvelle avec sérénité, tandis que son mari, Amr, était plus terrifié qu’elle. Elle poursuit actuellement son traitement et continue de recevoir des doses de traitement jusqu’à présent. Kinda Allouche a également partagé que le cancer est un mal héréditaire dans sa famille, mentionnant que son oncle et sa grand-mère sont décédés à cause de la maladie. Son mari a été très compréhensif et solidaire dès qu’elle lui a annoncé les résultats des tests, proposant immédiatement de consulter le même médecin qui avait traité son père lorsqu’il avait contracté la même maladie.