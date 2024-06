Vague de chaleur meurtrière en Inde : plus de 100 morts et des milliers de victimes de coups de chaleur

Une vague de chaleur intense sévit actuellement en Inde, provoquant plus de 100 décès et des milliers de cas de coup de chaleur.

Selon le ministère de la Santé indien, entre le 1er mars et le 18 juin, plus de 40 000 personnes ont souffert de coups de chaleur, avec 100 décès enregistrés, principalement dans les États du nord tels que l’Uttar Pradesh, le Rajasthan, le Bihar et l’Odisha. La capitale, New Delhi, a également connu des températures extrêmement élevées, atteignant parfois 51 degrés Celsius, malgré quelques précipitations et vents temporaires. Ces conditions extrêmes ont conduit à une demande record en électricité et à des coupures de courant fréquentes, exacerbant également une grave crise de l’eau. En raison de la chaleur accablante, plusieurs régions du nord de l’Inde ont été contraintes de fermer les écoles.

Bien que les prévisions météorologiques annoncent une baisse des températures dans les jours à venir, les autorités avertissent que les conditions météorologiques sévères pourraient reprendre par la suite.