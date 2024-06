13 pèlerins tunisiens hospitalisés en Arabie Saoudite

Treize pèlerins tunisiens, dont trois membres de la délégation officielle et dix détenteurs de visas touristiques, sont actuellement hospitalisés en Arabie Saoudite, selon Hamadi Soussi, coordinateur général de la santé des lieux saints.

La mission sanitaire tunisienne surveille quotidiennement leur état de santé en collaboration avec les autorités saoudiennes. Le bilan des décès parmi les pèlerins tunisiens reste stable à 35. La mission sanitaire, composée de diverses spécialités, travaille en étroite coordination avec les équipes médicales saoudiennes pour le diagnostic, le traitement et les interventions chirurgicales des patients. Toutefois, la délégation officielle n’a pas d’informations précises sur les pèlerins venus avec des visas touristiques, ce qui a entraîné de nombreux égarements et difficultés pour ces derniers, contraints de passer des journées entières sous le soleil sans abri, nourriture ou moyens de transport. Cette situation a suscité une vive polémique en Tunisie après l’enregistrement de décès et de disparitions parmi les pèlerins. Le 18 juin 2024, le ministère des Affaires étrangères a confirmé les décès de 35 pèlerins et a précisé que des démarches étaient en cours pour leur enterrement, en coordination avec les autorités saoudiennes et les familles des défunts.