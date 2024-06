Le ministère de l’Éducation lance une stratégie nationale pour le recrutement des enseignants

Le ministère de l’éducation a décidé de mettre en place une stratégie nationale pour le recrutement des enseignants au niveau des collèges et des lycées secondaires afin de rompre avec toutes les formes de travail précaire et ce, en coordination avec les différentes parties intervenantes.

Il a précisé samedi dans un communiqué, dont une copie est parvenue à l’agence TAP, qu’en vertu de cette stratégie nationale, les enseignants suppléants pour l’année 2023-2024 seront inscrits sur une plateforme unifiée (suppléants de 2008 à 2024) à condition de non interruption, d’abandon ou de résiliation de contrat au cours de cette année scolaire, outre la régularisation de la situation de la liste des recrues pour l’année scolaire (2024-2025) qui englobe mille contractuels, selon les critères de l’ancienneté de la durée des suppléances et des spécialités demandées dans les postes à pourvoir.

Selon le ministère de l’éducation, les enseignants contractuels qui assurent des suppléances pour remplacement bénéficieront de contrats couvrant toute l’année scolaire à condition de ne pas interrompre ou résilier les contrats en cas de dépassements éducatifs ou pédagogiques en ayant recours à l’inspection pédagogique et d’avoir exercé au moins pendant une période de 3 mois, ajoute ce communiqué.

Le ministère de l’éducation a indiqué que des sessions de formation seront organisées au profit des enseignants suppléants temporaires au cours de la saison estivale.

Selon le ministère, les dossiers des suppléances temporaires doivent être déposés à partir de la prochaine année scolaire au niveau central et non régional pour éviter la corruption à travers une application numérique. Un test psychotechnique et d’évaluation des connaissances est exigé et sera effectué par les inspecteurs des matières à partir du mois de septembre prochain avant le dépôt définitif des nouveaux dossiers.