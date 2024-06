Mandats de dépôt pour Hatem Chaabouni et des cadres bancaires

Le premier juge d’instruction du Pôle judiciaire financier a émis des mandats de dépôt en prison à l’encontre de l’homme d’affaires Hatem Chaabouni et de deux cadres d’une banque publique pour des accusations de falsification, possession et usage de documents falsifiés, et blanchiment d’argent. Le parquet a également émis un second mandat de dépôt en prison contre Chaabouni et l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des infractions à caractère douanier.

Il convient de rappeler que le parquet du Pôle judiciaire économique et financier avait ordonné aux agents de la première brigade centrale de recherche des crimes financiers complexes de la Garde nationale d’Al Aouina de retenir Hatem Chaabouni et trois cadres d’une banque publique, dont l’un est retraité, en raison de soupçons de corruption financière et administrative dans l’octroi d’un prêt de la banque publique en faveur de l’homme d’affaires Hatem Chaabouni, selon les déclarations antérieures de Mohamed Zitouna, porte-parole du tribunal de première instance de Tunis.