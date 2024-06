Prix des céréales pour la saison : détails des tarifs annoncés par l’Office des Céréales

Lors de sa visite à la région de Kasserine, ce mercredi 12 juin 2024, la directrice générale de l’Office des Céréales, Salwa Ben Hadid El Zowari, a annoncé que les quantités de céréales collectées permettront d’atteindre l’autosuffisance en blé dur et en orge, sous réserve de la récolte effective.

Elle a précisé que la capacité nationale de collecte des céréales s’élève à environ 7,8 millions de quintaux, répartis dans 189 centres de collecte à travers les régions de production. Les prévisions nationales de collecte se situent autour de 6,5 millions de quintaux, ce qui réduira les importations en devises, notamment pour le blé dur, essentiel pour la fabrication de pâtes, de couscous et de semoule, ainsi que pour l’orge.

Pour la saison actuelle, les prix sont fixés à 140 dinars par quintal pour le blé dur, 110 dinars pour le blé tendre et 90 dinars pour l’orge, avec le maintien de la prime exceptionnelle accordée aux agriculteurs en raison des conditions climatiques difficiles. En ce qui concerne Kasserine, la région dispose de six centres de collecte, dont quatre gérés par l’Office des Céréales et deux par des opérateurs privés. Les superficies consacrées aux céréales dans la région couvrent environ 36 000 hectares, dont 22 000 hectares pour l’orge et 5 600 hectares en zones irriguées.