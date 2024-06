La Tunisie obtient un prêt saoudien pour moderniser ses voies ferrées de transport du phosphate

L’Assemblée des représentants du peuple a approuvé un projet de loi concernant l’accord de prêt signé entre la Tunisie et le Fonds saoudien de développement pour contribuer au financement du projet de renouvellement et de développement des voies ferrées de transport du phosphate.

Ce prêt, d’une valeur de 172 millions de dinars, est considéré comme bénéfique pour la Tunisie en raison de ses conditions favorables : remboursable sur 20 ans avec un taux d’intérêt avoisinant les 2 %, après une période de grâce de 5 ans, et un délai de réalisation du projet n’excédant pas deux ans. Le projet vise à rénover et renforcer une partie des lignes ferroviaires assurant le transport du phosphate, afin d’améliorer leur capacité à supporter des trains transportant des quantités plus importantes, réduisant ainsi les temps d’arrêt des équipements et permettant leur utilisation de manière plus rentable. Il vise également à réduire les coûts de maintenance des voies utilisées depuis 40 ans sans rénovation, à exploiter les nouvelles locomotives sur le réseau de transport du phosphate, à améliorer leur efficacité avec une capacité de traction de 3200 tonnes de charge utile, à créer des emplois directs et indirects, ainsi qu’à améliorer la balance commerciale en assurant le transport de quantités plus importantes de phosphate et de produits chimiques.