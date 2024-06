Aïd Al Adha : Un programme exceptionnel pour le transport des voyageurs

Dans le cadre de ses préparatifs pour assurer le transport à l’occasion de l’Aïd al-Adha de l’année 2024, le Ministère des Transports a annoncé, ce mercredi 12 juin 2024, un programme exceptionnel pour le transport des citoyens, qui s’étendra du vendredi 14 juin au mercredi 19 juin 2024.

Le ministère a indiqué que le programme a été mis en place en coordination avec les entreprises nationales et régionales de transport terrestre sous supervision, ainsi qu’avec les professionnels du secteur du transport public non régulier de personnes. Le programme vise à améliorer l’offre de transport et à l’adapter à la demande prévue en augmentant la disponibilité de la flotte et en renforçant les ressources humaines, en plus d’une organisation et d’un suivi rigoureux pour assurer les déplacements dans les meilleures conditions possibles.

Ce programme se compose comme suit :

1- Au niveau de la Société Nationale de Transport Interurbain et des sociétés régionales de transport :

Il a été permis aux entreprises publiques de transport terrestre sur routes d’effectuer des trajets supplémentaires sur l’ensemble de leurs lignes et sur d’autres lignes en fonction de la demande.

Dans ce cadre, la Société Nationale de Transport Interurbain et les sociétés régionales de transport assureront 4600 trajets réguliers et 1400 trajets supplémentaires sur l’ensemble de leurs lignes, soit une augmentation de 30 % par rapport à l’offre globale habituelle, répartie comme suit :

Sur le réseau de la Société Nationale de Transport Interurbain :

Nombre de trajets réguliers : 520 trajets.

Nombre de trajets supplémentaires : 210 trajets.

Sur les réseaux des sociétés régionales de transport :

Nombre de trajets réguliers : 4080 trajets.

Nombre de trajets supplémentaires : 1190 trajets.

2- Au niveau de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens :

La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens a élaboré un programme qui repose, d’une part, sur le renforcement de la composition des trains avec 78 voitures supplémentaires en plus des voitures exploitées habituellement, et, d’autre part, sur la programmation de 45 trajets supplémentaires en plus des 84 trajets réguliers.

3- Au niveau du transport non régulier de personnes :

Les taxis « louages » ont été exceptionnellement autorisés à effectuer des trajets sur l’ensemble du territoire national sans se conformer à la zone de circulation indiquée sur la carte d’exploitation, pendant la période allant du vendredi 14 juin 2024 au mercredi 19 juin 2024.

4- Au niveau du suivi et de l’organisation :

Des équipes de contrôleurs du ministère ont été chargées d’assurer la surveillance et le suivi du programme au niveau des gares de transport terrestre, des gares ferroviaires tunisiennes et des stations de taxis « louages » sur l’ensemble du territoire national.

Des bureaux de coordination ont également été créés au sein de la direction générale des transports terrestres et des directions régionales des transports pour organiser et suivre la campagne.