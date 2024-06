Tunisie : Ouverture à la circulation de la radiale X4 entre les rocades «X» et la «X20»

La route radiale «X 4» située entre les rocades «X» et la «X 20» a été ouverte, mardi, à la circulation, a annoncé le ministère de l’Equipement et de l’habitat.

D’une longueur de 2,6 kilomètres, cette route qui comprend trois ponts contribuera au développement du réseau des routes numérotées du Grand Tunis et à la fluidification du trafic à Tunis.

Elle favorisera également la décongestion du trafic sur la route radiale X3 au niveau des jardins d’El Menzeh vers l’échangeur Ras Tabya, en passant par la radiale X2 entre la cité Ennasr et Tunis Centre-ville.

Cette route est considérée en tant que mégaprojet national vu la spécificité technique de son site à savoir une zone de décharge et qui nécessite l’adoption de nouvelles techniques, a rappelé le ministère.

Il s’agit entre autres du traitement et du renforcement du sol, à la chaux et au ciment pour augmenter sa capacité portante et sa résistance et renforcer ses propriétés physiques.

Cette technique favorisera la réduction des impacts négatifs sur l’environnement causés par le soulèvement des poussières et de leur déversement dans les décharges publiques et contribuera à la préservation des structures routières contre les dégâts qui peuvent résulter du passage des poids lourds dessus.

Les travaux ont également porté sur la réalisation d’un mur massif renforcé avec parement végétalisable d’une longueur de 120 mètres et d’un mur de confortement, et ce, afin d’éviter les risques de la pente près de la X4, et de protéger la radiale contre les glissements de terrain.

La ministre de l’Equipement, Sarra Zenzri a appelé lors de l’ouverture de cette route à la circulation à accélérer le rythme de réalisation de l’échangeur X4-X20, a rapporté le ministère.