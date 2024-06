Football – Mondial 2026 (Qual.GrH) : La Tunisie pour conserver son leadership dans le groupe

La sélection nationale de football tentera, mercredi, de décrocher un troisième succès d’affilée dans sa campagne de qualification pour le mondial 2026, devant son homologue équato-guinéenne pour le compte de la 3e journée.

Versée dans groupe H dans ses qualifications de la zone Afrique, la Tunisie cherchera, en accueillant son adversaire devant son public au stade Hamadi Agrébi de Radès (20h00) à consolider son avance et conserver son leadership dans ce groupe pour espérer décrocher une qualification directe à la plus prestigieuse des compétitions internationale de football.

A noter que la Tunisie et la Namibie sont en tête du groupe E avec 6 points, devant le Liberia et le Malawi (3 points), tandis que la Guinée équatoriale et Sao Tomé-et-Principe ferment la marche avec aucun point.

Ce classement ne traduit pas les résultats acquis sur le terrain. Et pour cause, la Commission de Discipline de la FIFA avait infligé, à la Guinée Equatoriale deux matchs par forfait face à la Namibie et le Liberia, dans le cadre des deux premières journées des qualifications au Monddial-2026 (groupe H), suite à la confirmation de l’inégibilité de son joueur Emilio Nsue Lopez.

A la lumière de cette décision, la Guinée Equatoriale qui partageait la tête du classement du groupe H avec la Tunisie avec 6 points chacune, voyait son compteur remis à 0 point ex aequo avec le Sao Tomé-Et-Principe. La Namibie partage désormais la première place avec la Tunisie devant le le Liberia et le Malawi (3 points).

De ce fait, Le “Nzalang Nacional” qui s’est faite une réputation sur la scène continentale, est déterminé à défier les attentes et à se qualifier pour la Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire, après sa participation remarquée en 2012. Avec une équipe talentueuse et un style de jeu dynamique, la Guinée Équatoriale cherchera à surprendre la Tunisie et à récolter des points précieux dans ces qualifications, en attendant le jugement en appel de sa sanction.

Du côté des Aigles de Carthage, le match contre la Guinée équatoriale sera le premier test officiel pour le sélectionneur par intérim Montassar Louhichi dont les deux premières sorties en Egypte, à l’occasion d’un tournoi amical, s’étaient soldées par un nul vierge face à la Croatie et une défaite aux tirs au but 4-5 face aux pharaons.

Pour préparer ce match, suivi dan la foulée d’une seconde confrontation avec la Namibie dimanche prochain à Johannesburg pour le compte de la 4e journée, Louhichi a convoqué 26 joueurs.

Le gardien Moez Hassan, les défenseurs Wajdi Kachrida et Hamza Jalassi, le milieu de terrain Youssef Msakni et l’attaquant Seifeddine Jaziri ont du déclarer forfaits pour blessures, tandis qu’Ilyes Skhiri, Mortadha Ben Wanness, Wajdi Sahli et Moataz Zaddam enregistrent leur retour en sélection, avec, en outre, l’arrivée du jeune attaquant Raki Laaouani et du talentueux gardien espérantiste Amanellah Memmiche qui célébreront leur première sélection.

Pour rappel, l’arbitre sud-africain Tom Abongil a été désigné pour diriger le match. Il sera assisté par son compatriote Zakhele Siwela et le Lesothan Souri Phatsoane, tandis que le Sud-africain Jelly Chavani sera le quatrième arbitre

Voici la liste des joueurs convoqués:

Gardiens : Aymen Dhamène, Béchir Ben Said, Amenallah Memmiche

Défenseurs : Yan Valery Hamza Mathlouthi, Montassar Talbi, Ala Ghram, Dylan Bronn, Yassine Meriah, Mortadha Ben Ouannas, Oussama Haddadi, Ali Abdi

Milieux et attaquants : Elyès Skhiri, Aissa Laidouni, Nader Ghandri, Mohamed Ali Ben Romdhane, Moataz Zaddem, Hamza Rfia, Mohamed Haj Mahmoud, Ghaylène Chaalali, Elias Saad, Seifeddine Jaziri, Elias Achouri, Seifallah Ltaief, Wouajdi Sahli, Raki Aouani.